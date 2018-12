Ja hoor, Top 2000 is wéér een feest voor witte mannen van 60 jaar en ouder

Kijk op kerstavond naar boven en wie weet zie je een bijzonder schouwspel

21 december Het loont de moeite om op kerstavond naar boven te kijken: rond zonsondergang kunnen parelmoerwolken aan de hemel verschijnen. Dit bijzondere weerfenomeen, waarbij de wolken een paarse tot roze gloed krijgen, was volgens Weeronline voor het laatst in februari 2016 in Nederland te zien.