Jaar jeugddetentie geëist voor doodsbedreigingen Lale Gül, schrijfster ‘nog dagelijks angstig’

Het Openbaar Ministerie wil Ö. ook een verbod op social media opleggen. Daarnaast eist het OM dat Ö. na zijn straf twaalf maanden onder intensief toezicht blijft staan. Ö. werd op 1 april gearresteerd en zit nu 182 dagen vast. De officier noemt het belangrijk dat Ö. nu zo spoedig mogelijk moet beginnen met de intensieve begeleiding omdat hij aan het begin van een radicaliseringsproces staat.

Gül gaf vandaag in de rechtbank in Amsterdam tijdens haar slachtofferverklaring aan dat ze nog dagelijks angstig is. Daarom wil justitie Ö. ook een contactverbod opleggen en mag de verdachte vijf jaar lang niet naar Amsterdam komen. De officier noemde dit een stok achter de deur zodat hij Gül met rust laat.

Ö. liet zijn advocaat in de rechtbank een excuusbrief aan Gül voorlezen. ,,Ik heb de situatie zwaar onderschat. Dat is voor mij een levensles en ik heb er ook veel spijt van”, schreef hij. ,,Door alles wat ik heb gedaan, heb ik jou gekwetst en pijn gedaan. Ik was dom bezig en had nooit aan de gevolgen gedacht. Inmiddels heb ik jouw boek geaccepteerd”, schreef Ö. ,,Iedereen heeft de vrijheid om zijn verhaal te delen. Jouw verhaal zal iedereen mogen lezen.”

Volledig scherm Lale Gül (geboren in Amsterdam in 1997) is een Nederlandse schrijver van Turkse afkomst. © Joris van Gennip

Gefrustreerd

De schrijfster volgde de zitting aanvankelijk via een videoverbinding, maar raakte door de houding van Ö. zo gefrustreerd, dat ze daarmee rond het middaguur mee stopte. ,,Hij is niet overtuigend in zijn spijtbetuigingen en formuleert alleen maar zinnen van drie woorden, terwijl zijn bedreigingen volzinnen waren”, liet Gül via haar advocaat aan de rechtbank in Amsterdam weten. Dat was na haar indringende slachtofferverklaring over de impact van de bedreigingen die Gül kreeg na de publicatie van haar islamkritische boek Ik ga leven.

Ö. heeft bekend dat hij Gül via verschillende accounts bedreigde. Gül ontving de bedreigingen toen ze thuiskwam na een interview. Ze had toen al tientallen andere bedreigingen gehad, van anderen. ,,Een naar gevoel bekroop me: een gevoel van angst, onbegrip, spijt, vertwijfeling.” Gül probeerde zich eerst vast te klampen aan de positieve reacties, maar de angstgevoelens kregen de overhand.

Foto van pistool

,,Op het moment dat ik mijn inbox opende, zag ik dat een onbekend account mij een foto van een pistool had gestuurd; een pistool dat vastgehouden werd in een mannelijke hand. Mijn hart sloeg over, mijn adem stokte. Het meest intimiderende was dat er geen tekst bij stond, de foto zei kennelijk genoeg.” Daarna ontving ze nog minimaal zeven foto’s van een vuurwapen en een filmpje van IS, waarin het martelaarschap werd bezongen.

,,Ik weet niet waarom deze bedreigingen mij zoveel meer hebben aangegrepen. Ik voelde dit keer echte angst. Het greep me naar de keel en zorgde ervoor dat ik niet meer de deur uit durfde.” Genieten van het succes van haar boek kon ze niet meer. ,,Het maakte me opeens niet meer uit. Ik was alleen nog maar bezig met mijn veiligheid. Ik bleef anderhalve week thuis”.

,,Ik dacht dat ik gek werd. Ik vermomde me zelfs buiten, keek altijd over mijn schouder, sprong de taxi in als ik de voordeur verliet. En dat is maandenlang zo doorgegaan, ook nadat deze verdachte was opgepakt, en eigenlijk nu nog steeds. Zoveel doet bedreiging met je. Want wat als deze verdachte weer vrijkomt? Of wat als er nog zo’n jongen buiten loopt die wel de daad bij het woord voegt?”

Gül, die columns voor deze site schreef, vordert een symbolische schadevergoeding van 500 euro. ,,Ze is zich bewust dat deze cliënt niet voor alle angst en bedreigingen verantwoordelijk is”, legde haar advocaat uit. ,,Het is haar niet om geld te doen. Ze wil met dit symbolische bedrag een signaal afgeven.”

De rechtbank doet op 13 oktober uitspraak.