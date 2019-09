Jaar later naar school door lerarentekort? ‘Zo verplaats je het probleem’

‘Echt?!’ Bregje uit Den Haag kan haar verbazing niet verbergen als ze hoort van het plan om Nederlandse kinderen voortaan een jaar later naar de kleuterklas te laten gaan om de lerarenkrapte op te vangen. ,,Dit is weer een prikkel voor stellen om geen kinderen te krijgen.”

Bregje en haar partner Amir hebben twee kinderen, een gaat al naar school. Amir: ,,Ze zijn er echt klaar voor, het is heel gezond voor ze.” Dat schoolbesturen deze noodgreep overwegen is misschien logisch gezien het personeelstekort; het plan zelf is onzalig, vinden deze ouders, net als verschillende belangenclubs en politici. ,,We moeten de docenten zien als belangrijk, hun status moet hoog zijn.”

Directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs: ,,Een jaar later naar school gaan, is ontzettend slecht. Dan krijgen kinderen een jaar minder les. Ik heb zelf een kind van vier: op die leeftijd zijn ze echt toe aan school, ze willen leren.” Vlaming mist het gevoel voor urgentie bij onderwijsminister Arie Slob (CU) als het gaat om de personeelscrisis: ,,Het is een probleem dat we zagen aankomen. En toch gaat het mis. Het vak van leraar moet aantrekkelijker worden, de komst van zij-instromers moet veel meer gestimuleerd worden. Er gebeuren wel wat dingen, maar het is allemaal niet genoeg. Dus dan komen we in deze scenario's terecht waarbij kinderen en ouders de dupe zijn.”

Ouders en scholen roepen minister van Onderwijs Arie Slob (CU) op om maatregelen te nemen.

Het tekort aan leerkrachten - alleen al in de Randstad zijn honderden vacatures - is zo nijpend dat alle andere pleisters door schoolbestuurders al zo'n beetje geplakt zijn: onbevoegde leraren staan soms voor de klas, op plekken is tijdelijk een vierdaagse schoolweek ingevoerd, groepen zijn samengevoegd. Geregeld staan ondersteunend personeel of de directeur noodgedwongen voor de groep: ,,We treffen liever andere maatregelen”, zei Gerard van Drielen, bestuurder van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zaterdag in deze krant . ,,Maar we leven in een rare tijd, dus het kan gebeuren.”

In verschillende andere landen is het nu al zo dat kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan. Maar dan is het systeem van peuterspeelzalen en voorscholen daar ook op afgestemd. In Nederland zouden veel van de vierjarigen op de gewone kinderopvang terechtkomen als ze pas een jaar later naar school mogen. En dat kan zomaar niet, stelt de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Zo verplaatsen we het probleem alleen maar”, zegt een woordvoerder. ,,We begrijpen dat het lerarentekort nijpend is, maar deze oplossing is te ad-hoc. Werken in de kinderopvang is - net als lesgeven - een vak.” Bovendien kampen kinderopvanglocaties in grote steden met hetzelfde probleem als de scholen: een groot tekort aan medewerkers. ,,Er zijn al wachtlijsten. Dus dan worden uiteindelijk werkende ouders weer met het lerarentekort opgezadeld.”

Ook op het Binnenhof klinkt luide kritiek op het noodscenario. D66-Kamerlid Paul van Meenen (coalitie) wil actie van Slob: hij vraagt om een pakket onconventionele maatregelen tegen de personeelsproblemen. PvdA-leider Lodewijk Asscher (oppositie) noemt het ‘volstrekt bizar’ dat kinderen mogelijk pas een jaar later naar de kleuterklas mogen. ,,Het lerarentekort is een nationale crisis, het kabinet moet veel meer doen.”