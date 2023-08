Jaar na truckdrama is het de vraag of Juan S. vervolgd kán worden: mogelijk valt hem niets te verwijten

‘Dappere’ vrouw gooit afval terug in auto van vervuilers bij McDonalds: ‘We zien dit helaas al jaren’

McDonald’s en andere fastfoodrestaurants worstelen al jaren met klanten die hun parkeerplaats gebruiken als een soort vuilnisbelt. In een nieuwe video op Dumpert is te zien hoe een vrouw het asociale gedrag van twee klanten zat is en het door hen weggegooide afval terug de auto in gooit. Het veelzeggende fragment staat volgens deskundigen symbool voor een probleem dat al jaren sluimert. ,,Dit is heel zorgelijk.”