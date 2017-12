Jacco (20) vraagt via groot scherm zijn Elise ten huwelijk op Utrecht Centraal

Het jonge stel heeft al bijna vier jaar verkering en is volgens Jacco zo serieus dat er een ring bij hoort. Hij had het aanzoek al helemaal gepland: het moest op de 28ste van deze maand gebeuren, want dan is Elise jarig én zijn ze officieel vier jaar samen. Nationale Nederlanden gooide wat de datum betreft roet in het eten, want toen Jacco de actie ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’ zag , was hij om. Een speciale boodschap op een reclamebord in een stationshal was dé manier om Elise te vragen.



Trouwen hoeft echter van hem nog niet. Volgend jaar is Jacco 21 en dan vindt hij zichzelf er wél oud genoeg voor. ,,En dan hebben we vijf jaar. Dat lijkt me helemaal goed.’’