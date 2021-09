Jaco (73) uren in cel na ruzie met buschauffeur: ‘Hitlergroet? Ik beeldde alleen snor uit’

Reportage Dubbel gevoel in Zandvoort: ‘Fantasti­sche race, maar niet uit te leggen aan evenemen­ten­bran­che’

6 september Op een zonovergoten Zandvoort behaalde Max Verstappen zondag de winst van de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar. Het publiek is blij: met de winst, met de organisatie. Kritiek is er echter ook: op het coronabeleid en het feit dat de evenementenbranche nog weinig kan, en dít wel: ‘Not done!’