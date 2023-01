Jan (85) en Charles (82) brengen elk jaar oude klas bij elkaar: ‘Eentje komt zelfs helemaal vanuit Italië’

Ineens stond Gerrits stal met 44 jonge koeien in brand: ‘Wat ik hoorde ging door merg en been’

Op tweede kerstdag verloor veeboer Gerrit van Essen (66) uit Zalk in een zinderend inferno zijn schuur met daarin 44 jonge koeien. De beelden staan op zijn netvlies gebrand en hij er is nog steeds ziek van. Letterlijk. ,,Maar we gaan door. Je moet wel...’’

8:00