Jan Hein en Karel huren compleet hotel af: ‘Niet uit op winst’

met video Hackers slagen erin persoonlij­ke agenda Wagnerbaas te kraken: afspraken tonen hoe diep hij geïnfil­treerd is in vertrou­wens­kring van Poetin

Een groep anonieme hackers is erin geslaagd om de persoonlijke agenda van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin te hacken. Er blijken 17.824 afspraken in te staan over een periode van tien jaar. De naam Vladimir Poetin duikt maar twee keer op, maar heel wat andere meetings tonen dat Prigozjin jarenlang directe toegang had tot de vertrouwenskring van de Russische president.