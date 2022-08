Jan Modaal kan bijna nergens nog een huis kopen

Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Door de stijgende hypotheekrente kunnen mensen minder lenen terwijl de huizenprijzen nog altijd stijgen. Twee jaar geleden was 5 procent van het aanbod financieel nog op te brengen voor alleenstaanden met een modaal inkomen.

Tweeverdieners met een modaal inkomen hebben iets meer keuze, maar ook zij maken in 80 procent van de aangeboden koopwoningen geen kans.

Het modale inkomen is door het Centraal Plan Bureau vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen.

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker bij het onderzoek uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten. Ook dit is een sterke daling in vergelijking met vorig jaar, toen tweeverdieners met een modaal inkomen 344.000 euro konden lenen.

Gestegen hypotheekrente

De lagere maximale hypotheek is het gevolg van de gestegen hypotheekrente. Zo is de rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar en Nationale Hypotheek Garantie in één jaar gestegen van 1,02 procent naar gemiddeld 3,6 procent, een verschil van ruim 2,5 procent.

Singles zijn in Flevoland (0,1 procent van het aanbod is te betalen), Noord-Brabant (0,1 procent) en de provincie Utrecht (0,2 procent) kansloos. In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken zij de meeste kans, maar ook hier is een steeds kleiner deel van het woningaanbod beschikbaar ten opzichte van vorig jaar. Modale eenverdieners die in de grote stad willen wonen, kunnen het bijna altijd vergeten. Het is domweg te duur.

Modale tweeverdieners hebben iets meer mogelijkheden dan singles om een koopwoning te bemachtigen. Maar ook hun situatie is verslechterd in vergelijking met een jaar geleden. Zo kwam een stel met een modaal inkomen vorig jaar nog in aanmerking voor 36 procent van het totale woningaanbod; nu is dit 20 procent. In Groningen, Limburg en Friesland maken zij nog de meeste kans. Ruim een derde van het aanbod is daar te betalen. In de provincie Utrecht is dat maar 10 procent.

Meer woningbouw

Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker denkt dat het voor mensen met een modaal inkomen binnen afzienbare tijd niet rooskleuriger wordt op de huizenmarkt. Hij pleit voor meer woningbouw.

Dat doet ook Vereniging Eigen Huis (VEH) met een oproep aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om jaarlijks minimaal 10.000 nieuwe starterswoningen te bouwen van maximaal 260.000 euro. De vereniging doet de oproep omdat ze vindt dat jonge mensen weer perspectief moeten hebben op de huizenmarkt.

De Jonge wil in de komende acht jaar 900.000 huur- en koopwoningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn voor starters. Dat is volgens de minister het geval bij koopwoningen tot 355.000 euro. VEH stelt dat nieuwbouwhuizen van rond die prijs voor starters nog steeds onbetaalbaar zijn.

