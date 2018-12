Jarige Amalia (15) klaar voor publiek optreden in haar eentje

Het volgende staatshoofd van Nederland, prinses Amalia, viert vandaag een bijzondere verjaardag: ze wordt 15, een kroonjaar. Toch zien of horen we zelden iets over haar. Precies zoals haar ouders willen.

Ze zit in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet en koos aan het einde van het vorig schooljaar het profiel Economie en Maatschappij, met wiskunde B en natuurkunde.

Ze speelt hockey bij HGC, rijdt graag paard en skiet.

Ze staat, vlak na haar 15de verjaardag (vandaag) voor de eerste verhuizing in haar leven: van villa Eikenhorst bij Wassenaar naar paleis Huis ten Bosch te Den Haag. Dat scheelt straks elke dag de nodige fietskilometers, heen en weer naar school. En ja, natuurlijk heeft Amalia zelf ook iets te zeggen over de inrichting van haar meidenkamer.

Zo’n beetje alles wat haar toekomstige volk weet over de volgende koningin, hebben haar ouders – koning Willem-Alexander en koningin Máxima – zelf tegen de media gezegd. Prinses Amalia zelf zien we drie keer per jaar: poserend bij fotosessies in Lech en voor de zomervakantie en tijdens het meevieren van Koningsdag in een uitzinnige stad.

Eén keer kreeg ze bij zo’n gelegenheid zelf een microfoon voor haar mond; bij Koningsdag 2016 in Zwolle. Na een gesprek met hun ouders vroeg Dionne Stax de prinsessen naar hun hoogtepunten die dag. ‘Niet gescript’, klinkt het nog altijd verontwaardigd rond de koninklijke familie, maar Amalia redde zich moeiteloos. Afgemeten antwoordde ze: ,,Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien.’’

Uit zo’n weloverwogen antwoord blijkt dat ze natuurlijk al wordt klaargestoomd voor het koningsschap - waarin ze moet verbinden en zich vooral niet te stellig dient uit te spreken - maar hoe dat in z’n werk gaat is ondoorzichtig. Collega-kroonprinsessen in België en Spanje geven al toespraken als adolescent, van Amalia ziet en hoort het koninkrijk zelden iets. Voorwaar een prestatie in deze tijden van sociale media en smartphones, maar bovenal exact zoals haar ouders het graag zien. Zij weten, als geen ander: de aandacht is er straks altijd en overal. Laat de start van haar bizarre leven in vredesnaam zo normaal mogelijk zijn.

Begin dit jaar achtte koning Willem-Alexander het nodig om geruchten als zou Amalia een deel van haar schooltijd in China door gaan brengen, te ontkennen. ,,Een totaal onzinverhaal’’, reageerde de vorst. ,,Ik dacht: laat ik even Amalia bellen om te kijken of het waar is of niet, want misschien had ze iets geregeld. Ik kende het verhaal nog niet. Zij heeft er heel hard om gelachen, het is absoluut niet waar.’’

Opvallend

De ontkenning was opvallend, doorgaans reageren de Oranjes niet op geruchten. Toen koningshuisdeskundige Dorine Hermans onlangs tegen de Linda vertelde dat Amalia een paar maanden verkering heeft gehad, kwam er geen reactie vanuit het paleis, maar bij het China-verhaal dus wel. ,,Als een verhaal zo groot wordt, dan moet het gewoon terug die dikke duim in’’, merkte Willem-Alexander op.

Vandaag wordt ze 15, over drie jaar begint het echte werk: op haar 18de neemt ze zitting in de Raad van State en ontvangt ze een grondwettelijke uitkering van jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro. Vanaf dat moment zal het koninkrijk haar (veel) vaker te zien krijgen.

Of toch eerder? De laatste maanden gaan steeds nadrukkelijker geruchten over een eerste, publieke optreden van de prinses zonder haar zusjes. Op Curaçao, afgelopen zomer bijvoorbeeld, waar haar ouders de nationale feestdag meevierden. Maar Amalia moest gewoon naar school en was er dus niet bij op het eiland.

Komende vrijdag dan wellicht, als koningin Máxima in Rotterdam de sleephopperzuiger Vox Amalia doopt. Want: een schip met zo’n naam, in de stad waar haar vader ook zijn eerste officiële daad als Prins van Oranje verrichte – het openen van de Willemsbrug in 1981.

Het zijn prachtige theorieën, maar zeer waarschijnlijk moeten Amalia en haar toekomstige koninkrijk nog drie jaar wachten. Haar ouders weten: het wordt nadien nog ingewikkeld genoeg.

