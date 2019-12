Je e-books doorverkopen? Dat mag voortaan niet meer

Schade verhalen

De Nederlandse uitgevers waren naar de rechter gestapt uit onvrede over de praktijken van het bedrijf Tom Kabinet, dat er een soort internetmarktplaats en -leesclub op nahoudt voor tweedehands e-books. Het bedrijf vindt dat er nog wel wat valt af te dingen op de uitspraak zoals die vandaag is gedaan in Luxemburg: ,,Tom Kabinet heeft het technisch onmogelijk gemaakt dat meer dan een gebruiker over een exemplaar kan beschikken: het zogeheten one copy, one user-principe.”