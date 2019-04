‘Je kind behoort tegenwoordig tot de minderheid als het geen aandoening heeft’

,,Hij moet toch iets hebben?” Ik zat bij de buurvrouw in de voortuin. Ze had de baby op schoot. We hadden het over wat de baby al wel en niet kon. Op een gegeven moment in zo’n gesprek zie ik altijd kans om te roepen: hij is vast hoogbegaafd!



Want waar ben je tegenwoordig zonder diagnose? Op een beetje mbo behoor je zonder diagnose voor het een of ander tot de minderheid. Voor de samenleving is een diagnose lekker makkelijk. Het kan niet zo zijn dat er met het systeem iets mis is. Nee, het ligt aan de mensen met hun kwaaltjes.