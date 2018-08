Je kind niet vaccineren? Minder kinderbijslag!

De opvallende oproep van de bestuurder is het gevolg van een dalende vaccinatiegraad in ons land. Steeds meer ouders laten hun kind niet inenten tegen ziektes als bof, mazelen of ronde hond. Hierdoor is de vaccinatiegraad in sommige steden gedaald tot onder de negentig procent. Een percentage dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Volgens Coolen-Van Brakel is de daling deels te danken aan onjuiste informatie op het internet. ,,Er gaan ongelooflijk veel indianenverhalen rond over hoe gevaarlijk vaccineren zou zijn voor kinderen op internet. Daar moet de overheid echt veel krachtiger tegen in gaan”.

Maatregelen

Ook BOinK, de vereniging voor ouders in de kinderopvang, pleit voor verregaande maatregelen om de dalende vaccinatiegraad te keren. Het IVM stelt dat er een boetesysteem moet komen voor ouders die hun kinderen weigeren te laten vaccineren en vereniging BOinK vindt dat het ouders verplicht moet worden om te melden of hun kind is ingeënt als het naar de kinderopvang gaat.