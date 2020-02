‘Je wordt gewoon gedwongen om naar een besmet eiland te gaan’

Peter van Langeraad en zijn vrouw, eigenaren van een camping in Kerkwerve (Schouwen-Duiveland), spaarden netjes voor tien dagen naar Tenerife, om even te onthaasten en tot rust te komen voor het nieuwe campingseizoen weer los zou barsten. Op 3 maart zouden ze vertrekken, maar het nieuws dat een hotel op Tenerife is afgesloten in verband met het coronavirus dreigt roet in het eten te gooien.



,,Natuurlijk, het kan altijd erger’’, zo begint Peter. ,,Voor die mensen die nu in dat hotel op Tenerife zitten, bijvoorbeeld. Maar mijn vrouw wil niet meer afreizen. We hebben een aantal hotels verderop gereserveerd, stel je voor dat je straks wel besmet raakt, dan moet je twee weken in quarantaine en dat kunnen wij er niet bij hebben met het campingseizoen straks. Dan kunnen we niet meer werken.’’



Van Langeraad besloot eerst eens even rond te gaan bellen om tot een oplossing te komen. Maar dat bleek niet erg succesvol. ,,We dachten we bellen Sunweb - zij hebben service en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel, dachten wij, en we hadden begrepen dat ze altijd een oplossing aandragen. Maar dat was niet zo. We kregen te horen dat er geen code rood of code oranje door Buitenlandse Zaken was uitgevaardigd en dat er dus niets aan de hand was. We konden wel omboeken, maar dan kregen we maar 25 procent terug van de reissom. We hebben meer dan 1700 euro betaald voor de reis. Nou, daar gaat je vakantie. De rust die je zo hard nodig hebt.’’