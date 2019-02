Je zal maar Valentijn heten en ook nog op Valentijnsdag geboren zijn

Hell no dat ik mijn kind Valentijn Valentijn ga noemen

Hilde van der Aa (37) uit Beek en Donk heeft wel drie Valentijns in huis. Partner Twan (29) en hun dochters Pip (2) en Fien (1) hebben Valentijn als achternaam. De kleine Fien is ook nog eens op Valentijnsdag geboren. ,,Dat is toch wel heel bijzonder.”



Vorig jaar op Valentijnsdag ging Van der Aa ’s ochtends voor controle naar het ziekenhuis. Voordat ze het doorhad, kwam haar jongste dochter vier weken te vroeg met een spoedkeizersnede ter wereld. ,,Ik had ’s morgens een cracker met muisjes gemaakt en in een groepsapp verstuurd met de tekst ‘Zul je net zien op Valentijnsdag’. En ja hoor, zo ging het.’’



Bij de erkenning van hun twee dochtertjes was de keus snel gemaakt: ,,Ik heb liever dat ze Valentijn heten, dan Van der Aa. Het is natuurlijk een heel romantische naam”, zegt Hilde, die niet de noodzaak inziet om te trouwen met haar ‘jonge god’. Zelfs niet als ze dan ook een liefdevolle achternaam krijgt. ,,Ze noemen mij nu soms ook al mevrouw Valentijn.”



Hoewel ze officieel geen aandeel heeft in het ‘Valentijnsschap’, maakt ze toch een beetje deel uit van de familie Valentijn, die ook twee Valentijn Valentijns telt. ,,Mijn schoonvader heet Valentijn Valentijn en er is ook nog een neef van Twan die zo heet.’’ Zelf heeft ze geen moment overwogen om haar kinderen als voornaam Valentijn te geven. ,,Mijn schoonvader zei wel dat we de traditie in ere moesten houden als we een jongetje zouden krijgen. Toen dacht ik echt: hell no dat ik mijn kind Valentijn Valentijn ga noemen. Dat is wel heel heftig.”



Echt romantisch is deze tak van de familie Valentijn overigens niet. ,,Ik had het er gisteren nog met mijn schoonmoeder over. Attent zijn zit niet per se in hun genen. Dus helaas, ​maar ik hou er heel veel van.” Al trekt Twan wel elk jaar met carnaval zijn hartjespak aan. ,,Dat past natuurlijk wel goed bij zij naam.”