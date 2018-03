Jelmer leert wereld een lesje: onderwijs kan zóveel beter

Jelmer Evers is geen doorsnee leerkracht. Hij vliegt de hele wereld over om in contact te komen met leraren. Want hij is activistisch, voelt zich ergens ook een wereldverbeteraar. ,,Als we alle leraren internationaal verbinden, kunnen we iets heel sterks neerzetten om écht goed onderwijs voor onze leerlingen te creëren.''



Want als er iets is waar deze docent achter is gekomen, is het wel dat onze 'Nederlandse' onderwijsproblemen allesbehalve Nederlands zijn. De drang om maar zoveel mogelijk te meten met toetsen, de mal waar de leerlingen tijdens hun schoolcarrière door moeten, de druk om op internationale lijstjes met de beste onderwijsprestaties te komen; ze zijn in bijna alle landen aan de orde van de dag. ,,Als we weten dat toetsen eigenlijk niet goed zijn voor leerlingen, waarom doen we ze dan? We zijn leraar geworden voor die kinderen.''



Als docent begon het tien jaar geleden al aan Evers te knagen. ,,Ik was geschiedenisdocent, maar keek ook veel meer naar wat kinderen nodig hebben. Ik probeerde relaties met de leerlingen op te bouwen, ze echt te zien. Als een kind zich vervelend gedroeg, strafte ik diegene niet direct, maar probeerde ik te achterhalen waarom hij of zij zich zo uitte.'' Ondanks dat hij op een vernieuwende school in Utrecht voor de klas stond, voelde hij zich niet vrij om écht de lessen te geven die hij wilde. Ook deze school moest aan strakke inspectieregels voldoen, waardoor de leerlingen bijvoorbeeld geen strippenkaart voor vrije dagen mochten.



Evers: ,,Toen dacht ik: er klopt iets niet. Dit hele systeem waarin we zitten klopt niet. Ik was oprecht verbaasd en boos. Het zou moeten gaan om de vraag of wat we doen, goed is voor de kinderen. Op onze school zágen we dat wat we deden goed was voor de leerlingen, maar toch mochten we niet alles doen dat we wilden.''