Jeugd ruilt sportveld deze zomer in voor de bank

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau GfK die is uitgevoerd in opdracht van NOC-NSF en deze krant, waaraan ruim drieduizend mensen hebben deelgenomen. Ongeveer 40 procent van de 13 tot en met 18-jarigen verwacht de komende zomermaanden minder of veel minder te gaan sporten. Pubers verwachten dat hun tijd opgaat aan social media.

Stilzitten

Ook Richard Kaper manager sportdeelname van NOC-NSF betreurt de sportdip in de zomer. ,,De bewegingsarmoede onder de jeugd is groot. In wijken waar sowieso al weinig wordt gesport, zie je dat het in de zomer helemaal stil valt. Nederland is kampioen zitten.’’