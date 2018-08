Jeugdzorgwerkers eisen 750 miljoen euro extra

750 miljoen

Oververmoeid

Renna Himonetos is 20 jaar jeugdzorgwerker. Voor haar is de maat vol: ,,Wat er nu gebeurt in de jeugdzorg is echt vreselijk", vertelt ze. ,,Regelmatig komt het voor dat driekwart van een gesprek over een gezin gaat over hoe en waar we zo goedkoop mogelijk de zorg kunnen regelen en niet over wat daadwerkelijk nodig is voor een kind.'' Volgens Himonetos wordt het haar vak uitgehold en blijft er weinig tijd over voor zorgtaken. ,,We moeten wel in opstand komen. Voor de kinderen en de gezinnen, maar ook voor onszelf. De werkdruk is torenhoog en mijn collega’s en ik zijn oververmoeid.''