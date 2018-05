Jihad-expert: 'waarom meteen zeggen dat het geen aanslag is?'

Jihadisme-expert Ronald Sandee is verbaasd dat de steekpartij in Den Haag gisteren direct werd afgedaan als daad van een verwarde man. Er zijn wel degelijk aanwijzingen voor terrorisme, stelt de oud-analist van de militaire geheime dienst MIVD.

Quote Hij bleef kalm en stak direct in de nek. Het lijkt alsof hij dat eerder geoefend heeft, in Syrië Ronald Sandee ,,Hij bleef kalm en stak direct in de nek. Het lijkt alsof hij dat eerder geoefend heeft, in Syrië.'' Ook het feit dat de dader 'allahu akbar' riep toen hij door het arrestatieteam neergeschoten werd, wijst volgens Sandee in de richting van jihadisme.



,,Dat is wat jihadisten roepen bij aanvallen. Dat de man voor zover we weten niet op een terreurlijst stond, wil niet zoveel zeggen. Teruggekeerde jihadhangers zijn wel in beeld, maar op Syriërs en Turken - waarvan er ook meer in Syrië zijn geweest dan we wellicht denken - is weinig zicht.''

Helder moment

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag was gisteren stellig: het ging om een verwarde man en er waren geen signalen voor terroristische motieven. Die reactie heeft Sandee erg verbaasd. ,,Waar is dat oordeel op gebaseerd? Een rapport van een psychiater of slechts de indruk van de politie? Hij kan ook een verwarde man gespeeld hebben. Bovendien: een verwarde man kan ik een helder moment ook een geplande actie uitvoeren.''

Mogelijk kozen de autoriteiten om de zaak rustig te houden ervoor om meteen naar buiten te brengen dat de dader als verwarde man bekend stond, zegt de oud-MIVD'er. ,,Om die reden bagatelliseren ze vaker dingen. Het was eerlijker geweest als ze hadden gezegd: we onderzoeken wat er aan de hand is.''

Want dat gebeurt volgens de jihadonderzoeker nu sowieso. ,,De telefoon- en computergegevens van de dader worden doorgespit om te kijken of hij contacten had in Syrië of met radicalen. Dat kan even duren bij iemand die nog niet bij de inlichtingendiensten op de radar is.''

'Communicatie complex'