‘Jij denkt toch niet dat ik me aan de regels ga houden?’ brieste hij richting het tv-scherm

‘Jij denk toch niet dat ik me aan de regels ga houden?’ brieste hij richting het tv-scherm. ‘Oud en nieuw vieren met drie man en een paardenkop! Hoe dan?’ Hij is boos en een stuk recalcitranter dan na de vorige persconferentie. ‘Als prinses Amalia met honderd man staat te feesten, waarom ik dan niet? We zijn toch allemaal gelijk in dit land. Of heb ik iets gemist?’. Ik snapte zijn frustratie heel goed. Als zelfs ons koningshuis het niet zo nauw neemt met de coronaregels, waarom hij dan wel?

Prinses Amalia vierde haar achttiende verjaardag op majestueuze wijze. Onder twee partytenten die speciaal voor de gelegenheid in de paleistuin van Huis ten Bosch waren opgezet, werd in klein gezelschap een feestje gevierd. Alhoewel, ‘klein’ blijkt een rekbaar begrip bij de Oranjes. Want over het precieze aantal gasten lopen de meningen sterk uiteen. Boze tongen beweren dat er ruim honderd feestgangers aan de kroonluchters hingen, premier Rutte schat de prinses iets minder populair in en spreekt van eenentwintig gasten. We zullen het nooit weten - gravinfluencer Eloise verzuimde verslag te doen op Instagram - maar het waren er linksom of rechtsom te veel. Een beetje dom, lieten de Oranjes achteraf in een verklaring weten, maar alle aanwezigen waren getest en de paleistuin is groot genoeg om te anderhalve meteren. Ik keek naar buiten. Naar de dorre herfstbladeren in mijn eigen paleistuin en dacht terug aan mijn verjaardag die ik keurig volgens de richtlijnen nog en petit comité vierde. En moest denken aan mijn buurvrouw die tot groot verdriet de verjaardag van haar dochter moest uitstellen. Gelden voor ons dan andere regels?

Quote All animals are equal, but some animals are more equal than others

‘All animals are equal, but some animals are more equal than others’ schreef de beroemde schrijver George Orwell in zijn boek Animal Farm over de dubbele moraal van de elite die de regels voor het volk opstelt, maar zichzelf ondertussen allerlei vrijheden toedicht. Orwell slaat de spijker op z’n kop. Want of het nou prime-minister Boris Johnson is met z’n clandestiene pizzafeestjes op Downing Street 10, prinses Amalia en haar uit de hand gelopen verjaardagsfuif, de Oranjes die op vakantie naar Griekenland gingen of minister Ferd Grapperhaus die zijn schoonmoeder knuffelde op zijn bruiloft: ze namen allemaal een loopje met de regels.

Ik vraag me af: als het voor deze mensen al lastig is om zich aan de regels te houden, hoe loodzwaar moet het dan zijn voor een gezin met jonge kinderen in een flat op drie hoog achter? Anderhalve meter voelt daar echt anders dan in paleis Huis ten Bosch, kan ik je vertellen. Of voor studenten die alle introductiedagen hebben gemist en nog amper een hogeschool of universiteit van binnen hebben gezien? En alleenstaanden die wederom een eenzame kerst tegemoet gaan.

Wat zou het fijn zijn als Mark en Hugo iets meer rekening hadden gehouden met die verschillende groepen, al was het alleen maar door ze te benoemen in de persconferentie. De coronamaatregelen zijn voor ons allemaal hetzelfde, maar de gevolgen van de regels zijn voor iedereen anders. En aangezien we voorlopig geen licht aan het einde van deze coronatunnel zien, kan ik me goed voorstellen dat het moeite kost om de regels strikt te blijven volgen. We doen allemaal ons best, maar zijn ook moe, somber en worden - zoals mijn vriend - soms een beetje recalcitrant. Wees daarom een beetje lief voor elkaar, ook als het even niet lukt.

