Jinne (3) verliest vingertopje door vlijmscherpe handdoekhaak: 'Haal ze uit de handel!'

,,Enorm schrikken natuurlijk, in de paniek belde Robert eerst 122 in plaats van 112’’, zegt moeder Imke te Selle. Toen hij eenmaal het goede nummer had gedraaid, was de ambulance er in drie minuten om de kleuter naar ziekenhuis te brengen. Maar het net onder de nagel afgesneden vingertopje was toen nog niet gevonden. Tot werd gekeken bij het handdoekhaakje. ,,Daar lag het topje op het puntje van de handdoek die er in hing'', zegt Te Selle.



Het stukje vinger werd meteen achter Jinne aan naar het ziekenhuis gebracht, waar ze met spoed is geopereerd door de plastisch chirurg. Die zette het topje er weer aan. ,,Heel fijn, maar we weten pas vrijdag of de vinger goed is aangehecht. Als dat niet zo is, moet het stukje er alsnog af en moet Jinne zonder vingertopje door het leven'', zegt Te Selle.