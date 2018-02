Joeg Linda den H. haar dochters de dood in?

Waar justitie Aaldert van E. inmiddels al jaren op de korrel heeft, bleef Linda den H. altijd buiten beeld. Tot nu. De zelfmoord van Thirza zette justitie aan het denken: twee zussen die zelfmoord plegen. Terwijl één van die twee jarenlang slachtoffer was van misbruik in de kliniek waar haar eigen moeder werkte. Is dat toeval?



Inmiddels lijkt justitie ervan overtuigd dat er méér aan de hand is: niet alleen de zelfmoorden van Joëlle en Thirza worden onderzocht, maar nog twee gevallen van zelfdoding liggen onder de loep. Kort geleden werden Linda den H. en haar man Leo opgepakt. Leo zou totaal onder de duim zitten bij de manipulerende Linda. Zij zou Leo ondertussen alweer hebben verruild voor een nieuwe man.



Justitie verdenkt Linda en Leo van moord of aanzetten tot zelfmoord. Het zou in elk geval geen eigen keus zijn geweest om de dodelijke middelen in te nemen, waaraan de slachtoffers zijn overleden. Of Aaldert van E. buiten schot blijft in de zaak rond de sterfgevallen is de vraag. Voorlopig wordt hij niet verdacht van betrokkenheid. Volgens ingewijden kan de zaak rond de kliniek Jedidja en rond Linda nog veel groter worden.