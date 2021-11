VIDEO Wát een foto! Jeffrey schoot ’m vanuit zijn achtertuin en zoekt nu de piloten

Een foto waarop een vliegtuig twee vette strepen trekt tegen de achtergrond van de maan, is viraal gegaan op internet. Het kiekje, dat fotograaf Jeffrey Groeneweg maandagochtend schoot in zijn achtertuin in Maasdam, heeft zelfs al de interesse gewekt van luchtvaartmaatschappij Easyjet.

25 november