John de Mol wint rechtszaak: Facebook moet bitcoinbedrog aanpakken

Mediaondernemer De Mol sleepte Facebook dit voorjaar voor de rechter omdat zijn naam en foto misbruikt worden in dubieuze advertenties om bitcoin-investeringen af te troggelen. Al meer dan 150 Nederlanders trapten in de Bitcoin-truc en verloren samen bijna 2 miljoen euro. De Mol eist striktere maatregelen, onder meer met een ‘filter’ waardoor de advertenties niet meer zouden verschijnen. Hij wordt gesteund door veel andere BN’ers van wie de naam en foto’s op ook misbruikt worden.

De rechter geeft hem gelijk. Een algemeen filter is misschien niet mogelijk, schrijft de rechter, maar andere maatregelen kunnen wel degelijk: ,,Dat advertenties soms na enig aandringen alsnog verwijderd worden, laat zien dat het kennelijk technisch wel mogelijk is om actiever op te treden (...) Dat dit mankracht en geld kost, is geen reden het niet te doen. Daarvoor is de verantwoordelijkheid van Facebook voor haar eigen advertentieplatform te groot en hebben de valse advertenties te veel impact.” Ook moet Facebook de gegevens van de makers van de advertenties aan de Mol verstrekken, iets dat het bedrijf tot dusver weigerde. Als Facebook geen maatregelen neemt, riskeert het social mediabedrijf een dwangsom die kan oplopen tot 1,1 miljoen euro.

De Mol: nu eindelijk maatregelen

John de Mol reageert via een woordvoerder op het vonnis: ,,Ik ben heel blij dat Facebook de door mij geëiste maatregelen moet nemen. Ik mag hopen dat de uitspraak aanleiding is om zo snel mogelijk die maatregelen te nemen, waardoor onschuldige mensen niet meer met de nep-bitcoinadvertenties kunnen worden opgelicht. Mijn juridisch adviseurs en ik zullen nauwlettend volgen of Facebook nu ook daadwerkelijk snel maatregelen neemt tegen dit bedrog.” Facebook ‘gaat nu kijken wat de consequenties zijn’ en houdt de optie van een hoger beroep open, meldt een woordvoerder van het bedrijf: ,,We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze advertenties absoluut niet thuishoren op Facebook en dat we ze verwijderen als we ze vinden. We nemen dit zeer serieus en stellen daarom ook begin december ons meldformulier voor nepadvertenties beschikbaar in Nederland.”

Grote gevolgen

De rechterlijke uitspraak heeft potentieel ingrijpende gevolgen voor de social media-gigant en andere technologiebedrijven. Lang beriepen platforms als Facebook zich op het argument dat ze ‘neutraal’ zijn, ze slechts een doorgeefluik vormen voor meningen en advertenties.

Maar met het vonnis van vanmiddag is daar opnieuw een streep doorheen gehaald, weet advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die een bedrijf bijstond in een andere advertentiekwestie met Facebook: ,,Ze beoordelen advertenties voordat ze geplaatst worden, daarmee kun je al niet volhouden dat je neutraal bent, je bent dus wel aansprakelijk, je kunt je niet verschuilen.”

Internetexpert Brenno de Winter vertelde vanochtend in De Ochtend Show to go over de zaak:

Volledig scherm Een advertentie voor investeringen in Bitcoin met Ali B. © Rob Engelaar