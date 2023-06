John S. (39) verwoestte in twee minuten tal van levens op zorgboerderij: justitie eist 30 jaar cel en tbs

TERUGLEZEN | John S. verwacht ‘te sterven achter de tralies’ vanwege dodelijk schietpar­tij op zorgboerde­rij

John S., die verdacht wordt van het zorgboerderijdrama in Alblasserdam, legt zich er bij neer dat hij achter de tralies sterft. Dat zei zijn advocaat Arthur van 't Hek dinsdagmiddag in de rechtbank van Rotterdam. ,,Hij vindt ook dat hij dat verdient.’’ Het AD doet in dit blog live verslag, onderaan deze tekst.