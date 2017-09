John van der L. in Belgische cel voor gijzelen en mishandelen vriendin

Van der L. was met zijn vriendin en hun baby in een chalet op de camping in de Belgische Kempen. Het stel zat in een huisje van een vriend, Joost E.. Ook hij werd verdacht van verkrachting en gijzeling van de vriendin van Van der L. E. is door de Belgische rechter veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een proeftijd van vijf jaar. Uitstel wil zeggen dat hij niet in de gevangenis blijft, het is vergelijkbaar met een voorwaardelijke straf in Nederland.