Jolanda (54) kiest voor Nederland: In Spanje lig je ook maar op het strand

Jolanda Siegers (54) uit Abcoude gaat naar Texel. Jarenlang ging de IBM-medewerker naar Spanje of Kroatië, met de caravan. ,,We gingen voor de warmte. Op een gegeven moment zijn we een keer geswitcht naar Texel. Daarna vonden mijn zoons het belachelijk dat we zo ver reisden als we ook naar Texel konden. Want wees eerlijk: in Spanje ga je ook gewoon op het strand liggen.''