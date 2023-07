Jolie is pas 9 maar leeft nu al als topsporter: ‘We pushen haar niet, moeten juist afremmen’

Doodgescho­ten wolf die hobbyboer beet kwam uit naburige roedel

De wolf die half juli werd doodgeschoten nadat hij een hobbyboer in het Drentse Wapse beet, kwam uit de roedel in de Drents-Friese regio. Het was een jong mannetje en een nakomeling van de wolvin die zich in 2021 in het gebied vestigde. Dat komt naar voren uit DNA-onderzoek dat door een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit is gedaan.