Jonge kinderen zetten spoorwissel om

Festivals waarschuw­den bezoekers voor hitte

20:02 Vanwege de tropische hitte hebben verschillende festivals vandaag maatregelen genomen. Zo konden bezoekers van FortaRock in Nijmegen en Best Kept Secret in Hilvarenbeek gratis drinkwater halen bij de toiletten. Ook voor het concert van Marco Borsato in De Kuip golden extra maatregelen. Zo werd er onder meer gewezen op schaduwplekken in het stadion.