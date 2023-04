Jonge vrouw is twee keer de klos: tas wordt gestolen, daarna wordt haar identiteit gebruikt voor valse deal

podcast de zaak xAls een jonge vrouw uit Gouda midden in de nacht van haar tas wordt bestolen is dat al een traumatische ervaring. Maar het wordt erger: A., degene die haar tas heeft gestolen, maakt een Facebookaccount aan onder haar naam, maakt een afspraak met iemand en berooft óók die vrouw.

De 19-jarige A.H. bekent in de rechtbank dat hij de eerste vrouw heeft bestolen. Van de afspraak met de vrouw via Facebook en het plan om haar te beroven weet hij echter niks, zegt hij. Hij is er wel bij als het gebeurt, maar volgens de verdachte zou die overval ineens ‘ontstaan’. Maar dát gelooft de officier niet: ,,Ik loop nooit ergens met twee vrienden, waarbij ineens een straatroof ontstaat. Kunt u daar wat meer over vertellen?”

Rechtbankverslaggever Serena Hofman van AD Groene Hart was bij deze zaak: ,,Iedereen fietst ‘s nachts weleens over straat. En als iemand jou dan aanvalt en je tas wil pakken, dan is dat heel erg angstig.’’

