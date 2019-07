Jongen (12) mag niet meedoen met groep 8-musical, ouders stappen naar rechter

Volgens de O.G. Heldringschool in de Haagse Vogelwijk verstoort de jongen met zijn gedrag al vanaf het begin van het jaar de rust in de klas. Halverwege juni besloot de schoolleiding dat de maat vol was: ‘s ochtends moet hij naar een andere klas, ‘s middags – als er geoefend wordt voor de afscheidsmusical – dient hij zich elders te vermaken. Meedoen aan het optreden is uitgesloten.



Zijn vader Hans houdt sindsdien zijn zoon thuis en zit vrijdag met zijn vrouw bij de kortgedingrechter om de school te dwingen zijn zoon toch mee te laten doen. ,,Hoe kunnen ze hem zo krenken? Ik ben belastingadviseur, in mijn werk is het allerlaatste wat ik doe naar de rechter stappen. Maar wat is er nu nog te verliezen?’’



De jongen is de jongste van drie kinderen. De andere twee waren modelzoons, zegt de vader. ,,Maar hij is anders. Hij schopt niet, hij slaat niet. Hij wil alleen antwoorden weten, waarom en hoe. Hij vraagt door en laat zich niet afschepen.’’