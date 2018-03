Jongen (14) moordde ouders gewetenloos uit om aan thuissituatie te ontsnappen

Jos en Margreet hadden al drie kinderen (en Jos uit een eerder huwelijk nog twee) toen in 2003 hun jongste zoon werd geboren. Hij was een nakomertje. Volgens een van de broers van de nu veroordeelde jongen was zijn jongste broertje 'volkomen normaal'. De familie worstelt erg met de vraag hoe ze verder moeten met hem.



De lichamen van Jos en Margreet werden in september 2017 gevonden in hun woning in Katlijk, dat hoort bij de gemeente Heerenveen. In het achterhuis van de boerderij woont nóg een stel. Dat andere echtpaar vond de lichamen van Jos en Margreet. Jos en Margreet golden in Katlijk als licht excentriek en zéér sociaal. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties.