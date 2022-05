Jongen (17) overlijdt op Bevrijdingsdag na hardstyle-festival: ‘Het is heel verdrietig nieuws‘

Tante zamelt geld in voor begrafenis nichtje Ann-Sofie (16), die omkwam bij schietpar­tij op zorgboerde­rij

Esther Fortuin, de tante van Ann-Sofie (16), het meisje dat omkwam bij de gruwelijke schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam, zamelt geld in voor de begrafenis. ,,De dag die zo prachtig was begonnen, werd gitzwart.”

11 mei