Jongen (17) uit Overloon overlijdt door ongeval na barbecuefeestje, voetbalclub in rouw: ‘Dit is in- en intriest nieuws’

School ‘in shock’ na verdrin­king Chiara (13): ‘Wij zullen haar nooit vergeten’

Het 13-jarige meisje dat zaterdag is verdronken in een zwemplas in Alblasserdam, was een leerling van de internationale schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. Hier zitten tieners uit allerlei landen die de Nederlandse taal nog moeten leren.