Jongere is bang om te bellen: 'appen en mailen is veiliger'

Jongeren sturen veel liever een berichtje dan dat ze iemand aan de telefoon krijgen. Een belangrijke reden hiervoor is bel-angst. Bijna 40 procent van de jongeren heeft hier last van. Oproepen worden het liefst genegeerd of snel weggedrukt. Een deel van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar, 38 procent, geeft zelfs aan last te hebben van bel-angst. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction. De oudere generatie, tussen de 31 en 70, herkent deze angst voor het telefoongesprek amper. Slechts 15 procent zegt er ook last van te hebben.



Volgens professor Peter Nikken is bel-angst te verklaren omdat je in een telefoongesprek direct moet reageren. Nikken is lector Jeugd en Media bij Hogeschool Windesheim in Zwolle en hoogleraar Mediaopvoeding bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Jongeren blokkeren omdat ze niet weten wat er van hen verwacht wordt. Ze vinden het eng om direct te reageren. Tegelijkertijd moeten ze ook nog eens goed luisteren. Appen of mailen is veiliger. Je hebt tijd om goed na te denken over een reactie. En twee blauwe vinkjes geven aan dat je berichtje goed is aangekomen en gelezen is.''



Jongeren communiceren liever zonder te praten. ,,Vroeger hadden we een fax en daarvoor was er het telegram. Er zijn nu nieuwe technieken om te communiceren, het wordt steeds makkelijker. Met WhatsApp kunnen ze hun sociale contacten onderhouden. Het is niet zo dat ze contactgestoord zijn.''