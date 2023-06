Jongeren blijven ook na corona mentaal tobben, vooral pubermeiden lijden

De mentale problemen van Nederlandse jongeren zijn in de nasleep van de coronacrisis onverminderd hoog. Met name meisjes in het voortgezet onderwijs hadden het afgelopen najaar nog altijd zwaar, toont nieuw onderzoek aan. Bijna de helft kampt met hyperactiviteit, aandachtsproblemen of emotionele problemen.

Hartstikke logisch dat jongeren nog niet volledig hersteld zouden zijn van de psychische klappen die ze opliepen in de coronacrisis, dachten onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut. Ze schrokken echter toen ze in de herfst van 2022 opnieuw onderzoek naar deze groep deden. Het percentage jongeren met mentale problemen was op geen enkel vlak gedaald.

Meisjes op het voortgezet onderwijs blijven een grote zorg, valt woensdag te lezen in Jong na Corona. Niet alleen was in deze groep de toename in mentale problemen tussen 2017 en 2021 het sterkst, daarna namen deze sores niet af. Sterker nog, soms namen ze zelfs nog toe. Eind 2022 leed 48 procent aan hyperactiviteit/aandachtsproblemen en had 75 procent van deze meiden psychosomatische klachten.

Projectleider Gonneke Stevens, hoogleraar Jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht: ,,Vorig jaar vonden we de mentale gesteldheid van jongeren al zorgwekkend, dat is helaas nog steeds zo. Het is essentieel dat we hun problemen zo vroeg mogelijk identificeren en vervolgens zo laagdrempelig mogelijk ondersteuning bieden.”

Ook vindt de professor het belangrijk dat er een maatschappelijke discussie ontstaat over prestatiedruk en over wat echt telt in het leven. ,,Heel veel partijen, waaronder de overheid, moeten aan de slag met het verbeteren van de toekomst voor de jeugd.” Een deel van de jongeren heeft intensievere zorg nodig, constateert ze. ,,Dus de jeugdzorg moet kwalitatief goed en beschikbaar zijn. Bovendien is het belangrijk dat scholen blijven inzetten op de mentale gezondheid van hun leerlingen. Onderzoek wat op die plekken werkt.”

Havisten zijn het minst tevreden over hun leven en geven dat een 6,8, terwijl dat cijfer voor de anderen op een 7,2 ligt. Blijkbaar speelt er iets op de havo Gonneke Stevens, hoogleraar Jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht

Stress door school

Wat is er aan de hand met de pubermeiden? Ten eerste hebben zij op de middelbare school vaak stress door het onderwijs dat ze volgen. Afgelopen jaar gaf een derde (34 procent) aan school niet leuk te vinden en sprak 58 procent over druk door schoolwerk. De laatste jaren zijn meisjes ook minder positief geworden over de sfeer tussen klasgenoten en de relatie met leraren. En steeds meer jonge vrouwen worden (online) gepest.

Daarnaast maakt meer dan de helft (53 procent) van de pubermeiden intensief gebruik van sociale media. Dit is veel meer dan in 2017 (37 procent), aldus het onderzoek. Intensief gebruik van sociale media kan leiden tot een toename in problematisch gebruik. Op termijn kan dat weer mentale problemen opleveren.

Pubermeiden ervaren ook minder emotionele steun. Tussen 2017 en 2021 daalde het percentage meisjes dat aangeeft veel steun van het gezin en van vrienden te krijgen en makkelijk met moeder te kunnen praten. Afgelopen jaar werd dat ook niet beter. Er heeft zelfs nóg een terugval plaatsgevonden als het gaat om fijn contact met de vader.

Havoleerlingen springen er verder uit als ongunstig. ,,Havisten hebben in het laatste jaar meer problemen met leeftijdsgenoten gekregen, ze zijn minder positief geworden over leraren en zij vinden school minder vaak leuk dan een jaar geleden. ,,Dat zien we niet bij leerlingen in de andere onderwijsrichtingen. Ook zijn zij het minst tevreden over hun leven en geven dat een 6,8, terwijl dat cijfer voor de anderen op een 7,2 ligt. Blijkbaar speelt er iets op de havo. Dat moet verder worden uitgezocht.”

Met name meisjes in het voortgezet onderwijs hadden het afgelopen najaar nog altijd zwaar, ondanks dat de beperkingen vanwege corona voorbij waren

Oorlog en andere crises

Natuurlijk is de wereld de afgelopen jaren ook niet bepaald een vriendelijker plek geworden. ‘Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de klimaat-, woning- en energiecrisis bieden mogelijk een verklaring voor de gevonden trends in mentale problemen tussen 2021 en 2022’, schrijven de onderzoekers. ‘Deze ontwikkelingen hebben het risico op gevoelens van onzekerheid en onveiligheid wellicht verhoogd.’

De gevolgen van het aanhoudende onbehagen onder pubermeiden kan een gevaarlijke mix opleveren. En het blijft niet bij klachten. Uit ander onderzoek bleek dat het aantal 13- tot en met 17-jarige meisjes dat zichzelf opzettelijk vergiftigt met 50 procent steeg tussen 2020 en 2021. Onder 14- en 15-jarige meisjes bedroeg de toename zelfs 75 procent.

Wat betreft serieuze suïcidale gedachten onder jongeren in het algemeen, weten we dat deze bijna verdubbelden in coronatijd (van 9 naar 17 procent) en sindsdien onverminderd hoog zijn gebleven.

Uiteindelijk denkt Stevens dat er al een wereld te winnen valt door de prestatiedruk bij scholieren te verminderen. ,,In het onderwijs is men daar al heel druk mee. Je kunt ook nog nadenken over regels op het gebruik van sociale media. Bijvoorbeeld om het gebruik van telefoons in te perken op school en thuis.” Ouders en scholen hebben daar een rol in, benadrukt de hoogleraar.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

