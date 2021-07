Jongeren met psychische problemen nemen vaker ‘zelfdodingspoeder’

De vrouw nam in september 2020 het middel dat wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Vlak daarna kreeg ze spijt en belde 112. Een dag later overleed de vrouw. Haar nabestaanden vonden gegevens die doen vermoeden dat het dodelijke middel is verstrekt door iemand gelieerd aan CLW. Ze deden aangifte van hulp bij zelfdoding.