‘Jongeren moeten weer goed kunnen lezen als ze van school komen’

Biografieën van voetballers toestaan op de boekenlijsten, uitjes naar bibliotheken, verhuizing van boeken naar de scholen. Alle projecten ten spijt, het lukt maar niet om jongeren meer aan het lezen te krijgen én om te zorgen dat ze het leuk vinden. Sterker, de leesprestaties van met name vmbo’ers, mbo'ers en jongens nemen verder af. Om van leesmotivatie nog maar niet te spreken.

Vandaag krijgen ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven een manifest aangeboden, waarin onderwijsorganisaties en leespartijen pleiten voor beterschap. Zij vinden dat er nu écht iets moet gebeuren om het aantal laaggeletterden (2,5 miljoen) in Nederland terug te dringen.

Voor een belangrijk deel kijken de aanbieders van het manifest naar het onderwijs. Want daar wordt de basis gelegd voor het lezen. ,,Aan het einde van de basisschool is bij de meeste leerlingen het niveau nog wel op peil, maar op de middelbare school is een grote groep die het niet genoeg bijhoudt", verklaart Gerlien van Dalen, voorzitter van de Leescoalitie.

Telefoon

Didy Pijpker, docent Nederlands op de Rutger Kopland School in Siddemuren, merkt dat in de klas. ,,Zelfs kinderen die op de basisschool nog van lezen houden, zeggen dat op de middelbare school bijna niet meer te doen. Meestal komt dat doordat ze een telefoon hebben.” Het is een kluif om de tieners met de neus in de boeken te krijgen.

Tieners zitten liever op hun telefoon dan dat ze een boek pakken.

Ook de Leescoalitie ziet dat het moeizaam verandert. Het zou bijvoorbeeld helpen om niet alleen bij Nederlands tijd te steken in lezen. ,,Veel taalontwikkeling gebeurt juist bij die andere vakken. Dat zou meer een eenheid moeten worden. In het voortgezet onderwijs is het leesonderwijs lastig te organiseren, omdat je zoveel vakken hebt", verklaart Gerdineke van Silfhout, adviseur bij leerplanontwikkelaar SLO, die het manifest steunt. Het helpt om aan een thema te werken, daarover teksten te lezen en te schrijven, nieuwe woorden te leren.

Ook blijft het belangrijk om voor te lezen, zelfs als de kinderen zelf kunnen lezen. ,,Het helpt voor de woordenschatontwikkeling om te blijven voorlezen, ze kennis te laten maken met verhalen, waardoor ze ervaren dat ze in een verhaal kunnen opgaan", aldus Van Silfhout.

Voorlezen

Dat is iets wat docent Pijpker zoveel mogelijk doet. Soms leest ze voor uit een boek, dan pakt ze een krantenartikel dat haar leerlingen mogelijk interessant vinden. ,,Nou, ze luisteren graag hoor. Dan kruipen ze bij elkaar in een kring en stoppen sommige bij wijze van bijna een duim in de mond. En dan zijn ze vijftien hè", vertelt ze lachend.

Maar om echte stappen te zetten, zou er al bij de lerarenopleidingen meer aandacht moeten zijn voor leesonderwijs, vindt de Leescoalitie. En ook voor pedagogisch medewerkers, die veel met kinderen doen op de kinderopvang, is meer kennis van lezen nodig. Daarbij moet meer oog komen voor leesplezier, stellen de organisaties.

Scholen willen vooral beter weten wat werkt om verschillende groepen leerlingen meer te motiveren. ,,Leesmotivatie bevorderen is ontzettend belangrijk. Daarom moet er meer onderzoek gedaan worden naar hoe kinderen weer met plezier gaan lezen”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van sectororganisatie PO-Raad.

Jongeren moeten beter advies krijgen bij de keuze voor boeken.

Investeringen

Investeringen kunnen niet uitblijven, vandaar ook het manifest voor het ministerie van Onderwijs. Want het is volgens de Leescoalitie belangrijk om in elke school een goede collectie boeken te hebben. Ook zijn leesconsulenten nodig om jongeren te helpen bij de keuze voor een goed boek. ,,Lang niet alle scholen hebben een bieb. Die heb je echt nodig. En de leerlingen moeten daar allemaal iets van hun gading kunnen vinden", vindt Van Dalen.

Pijper probeert haar leerlingen zélf persoonlijk advies te geven. Ze leest zoveel mogelijk nieuwe jeugdboeken, zodat ze haar eigen enthousiasme kan overbrengen. Vorige week had ze nog een vierdeklasser die protesteerde omdat hij een boek moest lezen. ,,Ja maar ik houd niet van lezen mevrouw. Dus ik zei: ok, maar als je toch moet lezen, wat vind je dan leuk? Toen ben ik met hem de schoolbieb ingegaan, want hij wilde wel iets met geschiedenis. Ik trok een boek van Simone van der Vlugt van de plank, over mijnenbouw. En hij zei: oh, ik ben wel eens in een mijn geweest. Dat boek wil ik wel lezen. Zo hoop je een leerling tóch aan het lezen te krijgen.”

Dat. En met zitzakken in het lokaal, plus een krat vol met nieuwe boeken probeert ze haar leerlingen toch te enthousiasmeren. Ze wil nog twee dingen kwijt: stop met die verplichte boekenlijsten - ‘waarom zou ik mijn leerlingen verbieden een mooi jeugdboek te lezen?’ - en laat ze alsjeblieft niet ‘van die saaie boekverslagen’ maken. Pijpker: ,,Wij hebben zeven of acht opdrachten bedacht waar de leerlingen uit mogen kiezen. Ze mogen bijvoorbeeld een eigen boekomslag maken of ze verzinnen zelf het laatste hoofdstuk van het verhaal.”