Jongeren slopen hotelkamer bij illegaal feest en houden gasten wakker: ‘The Hangover, maar dan echt’

Eigenaar Alex Wiedenhoff (52) geloofde zijn ogen niet toen hij vanochtend - na klachten van andere gasten - de hotelkamer binnenging. ,,Het was één grote rommel. Meubels waren vernield, de televisie was kapot, gordijnen waren van het plafond getrokken en de muren zaten vol met drankvlekken”, zo somt hij op. ,,Het was een feestje zoals in de film The Hangover, maar dan echt. En de vogel was gevlogen.”