Jongetje (2) overlijdt na aanrijding met bestelbus op boerenerf

voorpublicatie Simon Tahamata: Ik had een van de treinka­pers kunnen zijn

Als Simon Tahamata geen profvoetballer was geworden, had hij misschien meegedaan aan de Molukse gijzelingsacties in de jaren 70. De kleine dribbelaar pakte niet de wapens op, maar liet zijn voeten spreken en brak door bij Ajax. De publiekslieveling werd een pleitbezorger van de Molukse zaak. Een voorpublicatie uit zijn biografie, geschreven door Tonny van der Mee, journalist van deze krant.