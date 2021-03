Jongetje (5) op step verongelukt voor ogen van familie in Staphorst, bestuurder (52) zwaar aangedaan

Pinguïns langs provincia­le weg in Drenthe verrassen automobi­lis­ten en politie

3 maart De politie in de Drentse gemeente Aa en Hunze is dinsdagmorgen uitgerukt voor een wel heel opmerkelijke melding. Daarin was sprake van een pinguïn langs de provinciale weg N34 bij Zuidlaren. Het bleek niet het enige exemplaar te zijn.