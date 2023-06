Jongetje uit zee bij Scheveningen gered: omstanders grepen niet in, zegt redder

Omstanders keken toe hoe een jonge zwemmer dit weekend in Scheveningen in nood raakte. Een vrouw greep in en redde het jongetje. De redding is opnieuw aanleiding voor een pleidooi voor vaste zwemgebieden op de Haagse stranden.

Geen seconde dacht de vrouw na toen ze een moeder in paniek hoorde roepen en achter een berg stenen een jongen kopje onder zag staan. Ze draafde erheen, haalde haar voet open, en trok zo hard als ze kon de jongen omhoog. Er spoelden golven over hen heen, maar ze had hem.

De vrouw deed haar relaas op Twitter: ,,Het water was ook nog focking koud, maar op zo’n moment voel je daar echt niks van! Ik dacht alleen maar, ik heb je en ik laat je niet meer los.” Ondanks vele pogingen is het niet gelukt de vrouw zelf nader te spreken. Anderen bevestigen wel haar reddingsactie.

Zeewater binnengekregen

Op het strand gebeurde intussen van alles. De moeder van het jongetje riep dat zij niet kon helpen, omdat ze niet kan zwemmen en lifeguards kwamen aansnellen. Hulp van ambulancepersoneel werd ingeroepen, omdat de jongen nogal wat zeewater binnen had gekregen. De redster had het nauwelijks in de gaten. ,,Ik dacht alleen maar: ik moet dat kind te pakken krijgen.” Pas ’s avonds kwam de opgehoopte adrenaline los bij de vrouw. Ze voelde overal spierpijn.

Dat ze haar relaas op Twitter deed, was om haar verbazing te delen dat ze op het drukke strand de enige was die handelde. Mogelijk was er sprake van het omstanderseffect, zegt Hans van den Broek, eigenaar van surfschool en strandpaviljoen The Shore, maar ook opleider van lifeguards. ,,Hoe meer mensen eromheen staan, hoe minder mensen zich verantwoordelijk voelen om in te grijpen”, vat hij kort samen.

Evengoed kan de oorzaak ook zijn dat anderen aan hun eigen veiligheid dachten. ,,Het is het eerste wat bijvoorbeeld EHBO’ers leren: ‘is het veilig?’ Pas als het antwoord daarop ja is, starten ze de hulpverlening. Veel mensen weten dat.” Bovendien: ,,We kennen ook de verhalen van mensen die iemand proberen te redden en zelf slachtoffer worden.”

Vast zwemgebied

Na de reddingsactie van zaterdag houdt hij opnieuw een pleidooi voor een aangewezen zwemgebied in de zee bij Scheveningen. ,,Iedereen die hier vaak komt weet: je moet nooit gaan zwemmen bij golfbrekers, bij de strekdam en bij het havenhoofd. Daar zijn bijna altijd de muien (een geul waarbij het water met veel kracht de zee in stroomt, red.). Maar veel bezoekers van het Scheveningse strand weten dat niet.”

Hier mag het overal, en buitenland­se bezoekers denken daarom dat het overal veilig is

Scheveningen zou met zo’n vast gebied aansluiten bij regels zoals deze in landen om Nederland heen gelden, meent hij. ,,Den Haag is een internationale stad. Veel strandbezoekers komen uit landen waar alleen in toegestane gebieden gezwommen mag worden. Hier mag het overal, en buitenlandse bezoekers denken daarom dat het overal veilig is.”

Elf kilometer kust

Van den Broek pleit hiervoor al sinds 2007. Tot nu toe vruchteloos. Het is lastig een zwemgebied aan te wijzen in een gebied van 11 kilometer lang en waar zo veel bezoekers komen als in Scheveningen. Maar volgens Van den Broek zou het aanwijzen van een vast zwemgebied jaarlijks veel drenkelingen schelen. ,,Het aantal mensen dat niet kan zwemmen neemt toe, bovendien kun je veel efficiënter hulpverleners inzetten. Nu moeten ze 11 kilometer kust bewaken.”

Volledig scherm Drukte op het strand dit weekend. © ANP

Volgens de veiligheidsregio Haaglanden rukten hulpverleners, zoals de lifeguards van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, afgelopen weekend op de stranden van Scheveningen en Kijkduin 31 keer uit voor een redding uit het water.

Met de gemeente Den Haag en de Reddingsbrigade Nederland zette de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade recent de campagne ‘Wie checkt jou’ op om strandbezoekers bewust te maken van de gevaren van de zee. Onderdeel van de campagne is een advies wat te doen bij het zien van een zwemmer in nood. Naast 112 bellen is bijvoorbeeld een tip: gooi een drijvend voorwerp waar de drenkeling zich aan vast kan klampen. En een ander dringend advies luidt: blijf zelf op de kant en houd de persoon in het water in de gaten tot professionele hulp arriveert.