Jonkheer Theo doet zijn stadspaleis in de verkoop: ‘28 kamers is beetje overdreven voor ons tweeën’

Omkopen van ambtenaren door tussenper­so­nen is verdienmo­del geworden, zegt Rijksre­cher­che

De Rijksrecherche maakt zich zorgen over de opkomst van criminele tussenpersonen die ambtenaren omkopen om gegevens te verkrijgen en deze aan criminele organisaties doorverkopen. Algemeen directeur Arthur van Baaren van de Rijksrecherche zegt in een interview in NRC dat ‘het corrumperen van ambtenaren een verdienmodel is geworden’.