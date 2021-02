Joods restaurant HaCarmel opnieuw beklad

De politie trof de tekst in de nacht van vrijdag op zaterdag aan. Het is niet bekend wie de dader is. Er is een onderzoek gestart en de politie is op zoek naar getuigen.

Nepbom

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. HaCarmel is meerdere keren doelwit geweest van bedreigingen en vernielingen. Zo werd er in januari 2020 nog een verdacht pakketje aangetroffen, wat later een nepbom bleek te zijn. In mei 2020 was er sprake van vernieling en brandstichting.