Joost Luiten: ‘Presteren is genieten’

GolfbijlageZeg je golf, dan zeg je Joost Luiten (35). De man uit Bleiswijk heeft zes overwinningen in de Europese Tour op zak en is al jarenlang de beste speler van het land.

Joost, hoe is het om het boegbeeld van de Nederlandse golfsport te zijn?

,,Leuk en ik ben er trots op. Aan de andere kant is het ook zwaar, want je wilt de beste blijven. Dat brengt druk met zich mee en ook aandacht: iedereen wil wat van je. Stiekem vind je dat leuk, het streelt je ego. Jarenlang was ik de enige Nederlandse speler op de Europese Tour, gelukkig doen er nu met Wil Besseling, Darius van Driel en Lars van Meijel meer jongens mee op het hoogste niveau en was Anne van Dam de eerste Nederlandse golfster op de Olympische Spelen. De bekendheid is goed voor je imago, je sponsors en de golfsport in Nederland. Maar het kost ook energie. Presteer je goed, dan is het prima. Maar gaat het in wedstrijden niet zoals zou moeten, dan is het allemaal niet zo makkelijk.’’

Zoals in de afgelopen periode, waarin je niet je beste golf hebt laten zien?

,,Precies, maar een dipje hoort bij sport. Wat ik bedoel, op sociale media zie je van alles voorbijkomen. Niet leuk. Mensen denken soms dat wij robots zijn. In de golfsport moet je accepteren dat er soms wat mindere periodes tussen zitten. Er speelt altijd meer dan de volgers kunnen zien.’’

Heeft zulke kritiek invloed op je spel?

,,Voor veel publiek ga ik beter spelen, omdat ik dan word gedwongen tot nog meer focus. Ik kan me dan afsluiten voor dat andere. Zo heb ik de KLM Open (het enige internationale professionele golftoernooi op de Europese Tour dat Nederland rijk is, nu ‘Dutch Open’, red.) in 2013 en in 2016 gewonnen. Zo’n toernooi haalt het beste in mij naar boven. Die overwinningen waren bijzonder. Allebei op een andere baan, op een andere manier en in een andere periode in mijn leven. Die op de Kennemer in Zandvoort was mooi omdat het de eerste was. Drie jaar later stond ik in die periode slecht te spelen, had ik van alles aan mijn hoofd en win ik opeens op The Dutch in Spijk. Uit het niets.’’

En met overmacht, met drie slagen voorsprong. Hoe beleef je zoiets?

,,Als Nederlander voor eigen publiek winnen, dat is fantastisch. Bij het ingaan van de laatste hole op The Dutch in 2016 had ik een ruime voorsprong, maar toch moet je altijd de concentratie erbij houden. Het kan nog misgaan. Nadat ik m’n driver recht sloeg op de tee vanaf de achttiende hole, wist ik dat ik geen 8 of 9 zou gaan maken. Toen kon ik, samen met m’n caddie, echt genieten van die laatste hole. Dat zijn voor golfers unieke momenten.’’

Quote Sta ik op een baan, dan telt alleen de winst

Waar droom je nog van?

Nederlandse toppers Behalve Joost Luiten zijn er meer landgenoten (m/v) actief op de Europese Tour. Anne van Dam (25), Arnhem

Hoogst genoteerde Nederlandse golfster. Meer over haar elders in deze bijlage. Volledig scherm Anne Van Dam © AFP Dewi Weber (25), Groningen

Koos, net als Van Dam, de VS als basis. Weber werd als 14-jarige geselecteerd voor het nationale team. In 2014 vertegenwoordigde ze Nederland voor het eerst tijdens de World Cup. Debuteerde twee jaar geleden op professioneel niveau in de LPGA Symetra Tour. Volledig scherm Dewi Weber Pasqualle Coffa (24), Sterksel

Is sinds haar 5de fanatiek ruiter, maar ruilde haar paard subiet in voor de golfclub toen ze zeven jaar geleden kennismaakte met golf. Speelt inmiddels op het hoogste niveau in de Ladies European Tour (LET) en is vooral trots op haar twaalfde plaats in het Jabra Ladies Open, dit jaar in Frankrijk. Volledig scherm Pasqualle Coffa © Tristan Jones Wil Besseling (35), Hoorn, wereldranglijst: 225

Wereldkampioen van 2006 bij de amateurs. Wisselde sinds zijn profdebuut in 2006 regelmatig tussen de Challenge en de European Tour. Geldt als een harde werker. Maakte in 2019 indruk door zich met een zevende plaats op de KLM Open tussen de golftoppers te nestelen. Finishte vervolgens driemaal als derde op de Europese Tour. Volledig scherm Wil Besseling © Harmen de Jong Darius van Driel (32), Leidschendam, wereldranglijst: 326

Promoveerde in zijn eerste jaar als pro (2015) als winnaar van de Alps Tour naar de Europese Challenge Tour. Wist na vier jaar een speelkaart te bemachtigen voor de European Tour. Golfer van het jaar in 2019. Volledig scherm Darius van Driel. © getty Lars van Meijel (27), Best, wereldranglijst: 155

Debuteerde in november 2019 op de Europese Tour. Eindigde afgelopen augustus tijdens de Cazoo Classic in Londen als zevende. Deed als amateur tweemaal mee aan de KLM Open (in 2013 en 2016). Volledig scherm Lars van Meijel © Jean Pierre Reijnen/DCI Media ,,Meedoen aan de Ryder Cup, het toernooi waarin een team van de beste Europese spelers het opneemt tegen een Amerikaans team. Ik hoor vaak van andere spelers hoe bijzonder het is om mee te doen. En ik droom van nog meer overwinningen, liefst in een van de majors (de vier grand slams van golf, red.). Als ik mag kiezen: The Masters in de Verenigde Staten, in mijn ogen de mooiste major die er is. Maar het is al heel wat om überhaupt een toernooi te winnen. Je hebt spelers die vijftien jaar op de Europese Tour actief zijn, maar nog nooit iets hebben gewonnen.’’

Is golfen plezier of is het puur werk?

,,Ik speel omdat ik het leuk vind. Toch ben je als professioneel golfer in de eerste plaats bezig met presteren. Doe je dat niet, dan kun je er ook niet van genieten. Sta ik op een golfbaan, dan telt voor mij alleen winst.’’

Heb je ook oog voor een mooie omgeving of een fraaie baan?

,,Ik kan me best voorstellen dat ik na mijn profcarrière eens in de drie weken een rondje van achttien holes loop, voor de fun. Je geniet op een andere manier van golf, doordat je niet meer dagelijks bezig bent met dat hoge niveau.’’

Quote In golf zit álles: spanning, snelheid, kracht

Wat is het mooiste van golf?

,,Alles zit erin: spanning, snelheid, kracht. Alle aspecten moet je beheersen, omdat je alles zelf moet doen. Je moet allrounder zijn. De spanning en adrenaline, daar hou ik van.’’

Heb je zorgen over de stand van het golf in Nederland?

,,Niet echt , want we hebben in jaren niet zoveel Nederlandse spelers op de Europese Tour gehad. Wel moeten we oog hebben voor de kweekvijver. Die moet zo groot mogelijk worden en dat is iets wat iedereen die golf een warm hart toedraagt, in de gaten moet houden. We moeten werken aan de breedtesport. Als meer mensen golfen wordt de top van de ijsberg groter.’’

Quote Kinderen moeten zelf op de baan een mening over de sport vormen

Wat is jouw rol daarin?

,,In de Joost Luiten Foundation werken we samen met scholen om de golfsport bij kinderen onder de aandacht te brengen. Zodat zij zelf daar een eigen mening over kunnen vormen. Vraag je nu aan jongeren die nog nooit hebben gegolft, wat ze van de sport vinden, dan roepen ze: ‘stom’, ‘saai’ en ‘voor rijke lui’. Dat hebben ze van horen zeggen. Met de foundation laten we ze het zelf op de baan ondervinden. Sommigen zullen door golf worden gegrepen.’’

Kortom, meer mensen - en vooral jongeren - moeten een kijkje gaan nemen op de golfbaan.

,,Bij verenigingen lopen nu vooral ouderen die er de tijd voor hebben. We moeten af van het imago van tijdrovende sport. Achttien holes hoeft niet per se, een keer zes of negen is ook goed. Daarnaast moeten golfbanen denken aan andere vormen van abonnementen. Je hebt traditionele clubs die de noodzaak van modernisering niet inzien, maar er zijn ook moderne die wel bezig zijn met hoe ze jeugd kunnen binden. Die aan de langere termijn denken. De coronauitbraak was voor golf een geluk bij een ongeluk, de banen zijn overvol en veel jonge mensen hebben de sport ontdekt. Het is nu aan de verenigingen om ervoor te zorgen dat die nieuwe aanwas ook blijft.’’

Internationale golftoppers Er zijn er vele en ze wisselen elkaar voortdurend af aan de top. Een paar van de kleurrijksten. Jon Rahm (26), Spanje

Eerste op de wereldranglijst (eind juli). Werd in 2006 pro, won dertien keer een toernooi, waarvan zes op de Amerikaanse PGA Tour, het allerhoogste niveau. Schreef eerder dit jaar de US Open op zijn naam (een van de vier majors) en eindigde als derde in The British Open. Bekend is zijn hole-in-one, terwijl de bal over het water skipte tijdens een oefenrondje op The Masters (zie hier). Volledig scherm Jon Rahm © AP Bryson DeChambeau (27), VS

Geen speler op de Tour die zoveel controverse oproept. Oogt als een rugbyspeler en dankzij de vele uren in het krachthonk slaat hij de ballen vanaf de teebox heel ver. DeChambeau laat zich leiden door wetenschappelijk onderzoek en past zijn spel daarop aan. Dat leidt tot afgunst bij de golfpuristen, maar jubel en lof van de mensen die modernisering van de golfsport toejuichen. O ja, hij draagt een platte golfcap. Volledig scherm Bryson DeChambeau © EPA Louis Oosthuizen (38), Zuid-Afrika

De tweede niet-Amerikaan in de top 10 van de wereldranglijst. Won in 2010 de British Open, maar het meest opvallende: hij werd maar liefst zes keer tweede in een major. Oosthuizen is dé grote naam tijdens de Dutch Open in september op Bernardus in het Brabantse Cromvoirt. Volledig scherm Louis Oosthuizen © AP Nelly Korda (23), VS

Eerste vrouw op de internationale ranglijsten. Zesvoudig tourwinnaar van de Ladies Professional Golf Association (LPGA) en de kersverse olympisch kampioen. De familie is goed met ballen: ze is dochter van de Tsjechische tennisspelers Petr Korda en Regina Rajchrtová, en zus van Sebastian Korda, die eveneens tennist. Niet te verwarren met zus Jessica die ook op topniveau golft. Nelly’s partner is de ijshockeyer Andreas Athanasiou. Volledig scherm Nelly Korda © EPA Jin Young Ko (26), Zuid-Korea

Ook wel Ko Jin-young. Speelde tot nu toe 6,4 miljoen dollar prijzengeld bij elkaar met overwinningen in de LPGA-tour en de LPGA of Korea Tour. Dertien top-10 noteringen in 25 toernooien bezorgden haar in 2018 de eretitel Rookie of the Year. Volledig scherm Jin Young Ko © REUTERS

