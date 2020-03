Jopie's kist wordt rood met wit, de kleuren van Ajax

video Beest, zielepoot, doorgesno­ven gek: Gökmen Tanis is het allemaal

6:00 Was het een impulsieve daad, om vanuit zijn mislukte leven in één klap in de geschiedenisboeken te belanden? Of is Gökmen Tanis de berekenende terrorist, die zijn tramaanslag grondig heeft voorbereid? Die vragen staan vanaf maandag centraal als in de rechtbank van Utrecht het proces tegen hem begint.