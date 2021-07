Jordy (22) werd in val gelokt, mishandeld en beroofd van Rolex: vader looft 10.000 euro uit

Dijkdoor­braak bij Hattem, boeren halen vee uit gebied, geen gevaar voor bevolking

20 juli Een dijk tussen het Apeldoorns Kanaal en de uiterwaarden van de IJssel is ter hoogte van het Jaagpad bij de Gelderse plaats Hattem over een lengte van vijftien meter doorgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio loopt het water in een overloopgebied en worden geen huizen of bedrijven bedreigd.