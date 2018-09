Joris mag 90 seconden gratis shoppen en geeft alles cadeau aan zieke kids

Jetta Klijnsma 'Meisje met de kromme benen' is nu een bron van inspiratie in Afrika

16:37 Nooit had ‘het meisje met de kromme benen’ gedacht dat ze een bekende politicus zou worden. Nu is Jetta Klijnsma een inspiratie in landen als Oeganda, waar handicaps nog vaak worden gezien als straf van God. Deze krant ging drie dagen mee op reis.