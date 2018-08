Jos Brech: verdwenen in de wilde wereld

Jos Brech, de verdachte in de moordzaak-Nicky Verstappen, verbleef begin dit jaar in de bossen in Noordoost-Frankrijk. En daar verdween hij. ,,Hij stuurde me nog een laatste sms.’’

In het noordoosten van Frankrijk ligt de Old Crow, een houten chalet voor wandelaars. De professionals noemen het hun ‘basiskamp’: het is een startpunt voor verre en vaak langdurige wandelingen in de Vogezen.



'Dit is een wilde wereld waar je echt niemand kan tegenkomen, dagenlang', schrijven Nederlanders in hun online reisverslag. 'Wolven en lynxen: een walhalla voor de hikers onder ons!'

Bossen en bergen

Het zijn bossen en bergen, zo ver het oog rijkt. Ten westen van het plaatsje Sainte-Marie-aux-Mines ligt de Old Crow, waar Jos Brech begin dit jaar verbleef. Het chalet werd mede door Brech uitgebaat, nadat oprichter Erik Versantvoort vorig jaar was overleden.



,,Jos maakte plannen voor een lange wandeling van drie weken’’, schrijft een Engelse collega van hem op een webforum. Op 14 februari ontving hij nog een mail van hem. ,,Met coördinaten van hutten in de omgeving, met een landkaart en een lijst met planten die er groeien.’’

Volledig scherm In deze hut in de Vogezen zou Jos Brech zijn geweest. © Facebook Randoloup NatureWise Stichting

Boodschap

Op 16 en 18 februari zouden Duitsers nog langs zijn geweest in de Old Crow. ,,Ze praatten over de reis en de route die hij wilde nemen. Hij wilde naar Wissembourg.’’ De dag erna ontving de Engelsman nog een boodschap. ,,Jos stuurde me een laatste sms en zei dat hij de dag erna zou vertrekken.’’



Daarna werd het stil. Jos meldde zich niet meer, nam geen geld op en antwoordde niet meer op mails, staat op het forum. ,,Het was er destijds extreem koud met temperaturen tot min 20 graden.’’

Zoektocht