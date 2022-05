Jos Leijdekkers, bekend als ‘Bolle Jos’, op Nationale Opsporingslijst gezet

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag de 30-jarige Jos Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Volgens politie en justitie is hij een hoofdrolspeler in de internationale cocaïnehandel en wordt hij verdacht van witwassen. Het OM brengt hem ook in verband met excessief geweld, waaronder de geruchtmakende verdwijning van Naima Jillal.

Dinsdag maakte het OM bekend dat er een beloning van 75.000 wordt uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. Naar verluidt verbleef Leijdekkers, afkomstig uit Breda en ook bekend onder zijn bijnamen ‘Bolle Jos’ en ‘El Presidente’, lang in Dubai, waarna hij naar Turkije zou zijn verkast. ,,Hij verblijft vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije verblijft. Het onderzoek heeft echter nog geen zicht gegeven op zijn verblijfplaats,” zegt het OM. In februari vorig jaar werd hij door justitie in verband gebracht met de verdwijning van Naima Jillal. Zij was een sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel.

Foto’s van gedode Jillal op telefoon Taghi

Vorige week onthulde Het Parool dat op een telefoon, die in het appartement waar Ridouan Taghi in december 2019 werd aangehouden, foto’s zijn gevonden van Jillal. Zij verdween op 19 oktober, nadat ze op de Zuidas in Amsterdam in een donkere auto was gestapt. Op de foto’s is een naakte vrouw te zien, met tape vastgebonden op een stoel. Op een andere foto is een close-up te zien van de romp van de vrouw, zittend op de stoel, met op haar buik een kennelijk afgeknipte duim of vinger en vermoedelijk een teen. Op haar romp zitten volgens justitie waarschijnlijk bloedvegen. Op een derde foto ligt de vrouw naakt op de grond, op haar buik. ,,Uit de foto’s blijkt dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is,” stelt het OM nu.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Volledig scherm Naima Jillal. © Politie

Sterker: volgens het OM is Leijdekkers betrokken bij de verdwijning van Jillal. ,,In onderschepte pgp-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een rol heeft gespeeld en zelfs verantwoordelijk is voor de verdwijning van Jillal.” Het OM zegt dat de ontsleutelde berichten ook een inkijkje geven in zijn rol in de internationale drugshandel. Hij zou via de havens van Antwerpen en Rotterdam grote partijen cocaïne hebben ingevoerd. In een van de zaken, waarvan het OM nu strafdossiers heeft opgemaakt, zou er sprake zijn van dreiging met geweld.

Leijdekkers ook gezocht in België

Daarnaast speelt er een zaak in België, waarvoor Leijdekkers wordt gezocht. Die zaak draait om de ontvoering en mishandeling van een brandwacht in de Antwerpse haven. In augustus 2020 was hij aan het werk toen hij een groep mannen betrapte die een partij cocaïne van ruim 470 kilo probeerde veilig te stellen. De man kon uiteindelijk ontsnappen door in het water van het dok te springen. Uit het strafdossier, waarover deze site eerder schreef, bleek dat verdachten onder meer contact hadden met corrupte beveiligingsmedewerkers.

Het OM verdenkt Leijdekkers daarnaast van het witwassen van drugswinsten. ,,Uit deze berichten rijst ook de verdenking dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud.” De advocaat van Leijdekkers is volgens het OM op de hoogte gesteld van de plaatsing op de Nationale Opsporingslijst. Hij had tot 30 april de tijd gekregen zich vrijwillig te melden, maar daaraan is geen gehoor gegeven.

Kijk hier onze nieuwsvideo's: